4月12日午後、弥彦村の自動運転バスが歩行者と接触事故を起こし、2人が救急搬送されました。事故を起こしたのは弥彦村が運行する「ミコぴょん号」です。午後2時すぎ、オペレーターによる手動運転に切り替えた際、観光施設の近くの歩道に乗り上げ、歩行者2人をはねました。オペレーターは50代の男性で、歩行者は40代の男性と30代の女性。男性は頭部からの出血、女性は打撲を負って搬送されました。(目撃し