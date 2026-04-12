4月12日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第31節のGAME2、レバンガ北海道vs長崎ヴェルカが行われ、長崎が90－89で接戦をものにした。 この勝利により、西地区首位を走る長崎は「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への進出が決定。クラブ創設以来、初のチャンピオンシップ出場を成し遂げた。 試合序盤から互いに点を取り合う展開