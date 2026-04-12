（ソウル、台北中央社）韓国が電子入国申告書の「直前の出発地」や「次の目的地」の欄で台湾を「CHINA（TAIWAN）」と不当に表記していた問題で、韓国側が10日までに両項目を削除したことが分かった。韓国は少なくとも昨年12月から、両項目で台湾の選択肢を「CHINA（TAIWAN）」としていた。外交部（外務省）は韓国側に訂正を申し入れた他、先月1日からは台湾に居住する外国人に発行する身分証明書「外僑居留証」（ARC）で、当初は「