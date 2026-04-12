４月10日、私はプレミアリーグ第32節のウェストハム対ウォルバーハンプトンのゲームを取材した。試合前の時点でウェストハムは降格圏の18位、対するウルブスは最下位に沈んでいる。ウルブスは事実上、ほぼ降格が決まっているものの、ハマーズにとってはプレミアリーグ残留を懸けた重要なゲームだ。しかし、その立ち上がりは重苦しかった。５日のFAカップ準々決勝・リーズ戦でPK戦までもつれる死闘を戦ったこともあり、選手た