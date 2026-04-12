■4月13日～17日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 4月13日―――――――――――― 67銘柄発表予定 ポスプラ [東Ｇ] ククレブ [東Ｇ] ＭＥＲＦ [東Ｓ] ＧＬＰ [東Ｒ] コスモス薬品 [東Ｐ] ★ ＰＲＴＩＭＥ [東Ｐ] ココナラ [東Ｇ] ワンプラ [東Ｇ] 久光薬 [東Ｐ] エレメンツ [東Ｇ] ★ 津田駒 [東Ｓ] ＪＮグ