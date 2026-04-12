札幌市西区の琴似発寒川で4月12日午後、男性の遺体が見つかりました。警察が事件と事故の両面で捜査しています。遺体が見つかったのは、札幌市西区琴似4条1丁目の琴似発寒川です。午後4時ごろ、通行人から「川の中で人のようなものが倒れている」と警察に届け出がありました。警察によりますと、遺体は男性で50代から60代くらいとみられています。目立った外傷や着衣の乱れはありませんでした。警察は身元の確認を進めるとともに事