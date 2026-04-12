靴が発見された現場付近を調べる京都府警の捜査員＝12日午後6時18分、京都府南丹市京都府南丹市の小学生男児不明で、府警が市内の山中で靴を発見したことが12日、捜査関係者への取材で分かった。行方が分からなくなっている安達結希さん（11）の物と特徴が似ており、確認を進める。府警は行方不明時の靴の特徴を黒色のスニーカーとして情報提供を呼びかけていた。府警によると、安達さんの父親は本人を車で小学校付近まで送