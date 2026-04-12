【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 3−2 名古屋グランパス（4月11日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】ダブルタッチ突破→ふんわり絶品クロス名古屋グランパスのMF中山克広がスーパーアシストを披露。ゴールライン際からダブルタッチで相手をかわし、左足で上げた絶妙クロスでゴールをお膳立てすると、前指揮官も思わず唸っていた。名古屋は4月11日、明治安田J1百年構想リーグ第10節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。