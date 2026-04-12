米マット最高峰で活躍する人気日本人レスラー2人が珍しい共演。苦しい状況の打破を期待させる笑顔の表情にファンも安堵している。【画像】日本人女子、“意外な練習相手”とすっぴん共演人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集い、技術を磨き合うブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」が9日、インスタグラムを更新。意外な日本人スーパースター2人との集合ショットを公開した。写真に収まっているのは、WWEで活躍す