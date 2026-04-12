ヘラクレス戦の後半、冨安（左）と交代するアヤックスの板倉＝アルメロ（共同）サッカー日本代表の森保一監督が12日、故障から復帰した板倉滉と冨安健洋（ともにアヤックス）について「状態を見て、最終的に（ワールドカップに）招集できるかどうかを決めていきたい」と話した。埼玉スタジアムでJ1百年構想リーグを視察後に取材に応じた。「これまでの代表を引っ張ってくれた選手」と2人に信頼を寄せる。11日のヘラクレス戦で