アメリカとイランの直接協議は合意に至らず終了し、今後の協議や停戦の見通しについてはわかっていません。【映像】米イラン停戦協議 合意に至らず終了パキスタンの首都イスラマバードで11日に始まったアメリカとイランの停戦協議は、パキスタンを含めた三者協議の形で対面で行われましたが、14時間にも及んだ協議の末、結論に至らないまま終了しました。これを受け、両国の代表団は、すでに帰国の途についています。アメリ