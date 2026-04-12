■全国の13日〜19日の週間予報西日本では、この先も短い周期で天気が変わりそうです。13日は、全国的に晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、九州や四国は、前線の影響で雨が降る所がある見込みです。北海道は、上空の寒気の影響で雨雲が発生しやすく、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。14日は、東日本や北日本を中心に晴れますが、九州は雨が降り、15日は西日本から東日本で広く傘の出番となるでしょう。16日は、北日本や日