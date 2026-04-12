ノア１２日の名古屋大会で、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４３）組がＯＺＡＷＡ（２９）、政岡純（３４）組の挑戦を退け、３度目の防衛に成功した。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」と「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」、そして内藤とＯＺＡＷＡという日本マット界のカリスマ同士の対決は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いとなった。ＯＺＡＷＡのミサイルキックを浴びた内藤は、その場