中日は１２日の阪神戦（バンテリン）に０―３の零封負けを喫し、今季３度目の３連敗。借金は今季最多の８となり、首位・阪神とのゲーム差は７・５に広がった。以下は試合後の井上一樹監督（５４）の一問一答――（零封負けを喫した阪神・高橋は）好投手でアプローチも難しかった井上監督狙い球をなかなか絞りづらいピッチャー。あれだけスピンの効いたボールを投げるというのは、球界でもなかなかいない。どうやって崩して