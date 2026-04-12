阪神・高橋遥人投手（３０）が１２日の中日戦（バンテリン）に先発し、１１１球を投げて４安打完封。今季２勝目（０敗）をゲットした。０―０の４回には一死から細川の内野安打、ボスラーへの四球で一、二塁のピンチを背負った。それでも続く花田を一邪飛に仕留めると、続く村松の痛烈な打球は大山がダイビングキャッチ。味方の好守にも救われ、無失点で切り抜けた。直後の５回には二死一、二塁から中野、森下の連続適時打で