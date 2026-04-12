朝晩はまだ少し肌寒いものの、日中は羽織りなしでも過ごせる日が増えてきたこの頃。とはいえ、気温差に備えて軽く羽織れる1枚は持っておきたいところです。そこで今回は【ワークマン】で見つけた「優秀アイテム」をピックアップ。薄手でさっと肩や腰に巻けそうなカーディガンやパーカーなど、体温調節にちょうどいいラインナップを紹介します。 軽く羽織れておしゃれにきまる機能性ジャケット