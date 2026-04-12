那須川天心が一夜明け会見ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が12日、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦から一夜明け、都内の所属ジムで会見した。前夜は両国国技館で9回終了TKO勝ち。所属ジムの本田明彦会長は那須川について「最終形は面白くなる」と期待。次戦は「9月」と明言した。那須川は晴れ晴れとした表情で登場。「自分の中でも、選手とし