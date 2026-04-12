モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が12日、自身のインスタグラムを更新。この日、阪神競馬場で行われた競馬の桜花賞で予想が的中したことを報告した。 【写真】ノースリワンピで喜びを隠しきれない笑顔 「本日はみんなのKEIBA」と自身が出演した番組から書き出し、「桜花賞的中しました～!!!やったー！3連複も惜しかった」と投稿。花柄のノースリーブのワンピ&