GIGAZINE編集部ではレビューを行う時に手元の様子を撮影するため、カメラを使って録画をすることがよくありますが、人が動く時に発生する足音や衣擦れの音、換気扇などの騒音が入ってしまう事態がしばしば発生します。そこで、カメラを向けた方向の音をしっかり撮れるマイクがないものかと探していたところ、オーディオテクニカからカメラに固定できる超指向性のマイク「ATV-SG1LE」「ATV-SG1」が登場。果たしてどんなマイクなのか