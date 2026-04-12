８日、湖北省秭帰県の加工工場で、ネーブルオレンジの果実を洗浄する従業員。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）【新華社宜昌4月12日】中国湖北省宜昌市秭帰（しき）県は、中国有数のネーブルオレンジの産地として知られる。生鮮果実として出荷するほか、良質な原料を生かし、ネーブルオレンジの加工産業の高度化を進めている。物理的な苦み除去や低温でじっくり加熱する技術を導入し、果皮は砂糖漬けの