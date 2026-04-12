クラフトビール会社「横浜ベイブルーイング」の代表取締役を務める鈴木真也氏が12日、自身のXを更新。イメージモデルを務めていたものまねタレント長州小力（54）の契約終了を発表した。長州は都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている。鈴木氏は「小力さんから直接謝罪のお電話を頂戴しました」とした上で「弊社としましては、非常に残念ですが、本日をもって契約終了とさせていただ