再生回数12万回を超えてたくさんの笑いを届けているのは、どうにかして飼い主さんに撫でてもらおうと頑張るわんちゃんの光景。 仕事で疲れ果てておやすみモードになってしまった飼い主さんに、「撫でて！」とアピールをするわんちゃんの光景が微笑ましいと絶賛されています。 その光景を見た人からは、「愛おしくてニヤニヤしてしまう」「わんちゃんの心の声が、本当にそう思ってそうで笑っちゃいました」と温