トリミングで眠ってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「赤ちゃんすぎる…」「たまらん」「うとうとしてるの可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トリミングでイヤイヤする犬→途中でスイッチが切れてしまい…まさかの『突然眠りに落ちる光景』】 トリミングに来たわんこ YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」では