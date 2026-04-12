JR西日本によりますときょう（12日）午後6時25分ごろ、因美線の三浦駅～美作滝尾駅間の津山市妙原付近で津山発、智頭行きの1両編成普通列車が人と接触しため、智頭駅～東津山駅間で運転をストップしていましたが、午後7時50分、運転を再開しました。この影響で、因美線の智頭～東津山間で、列車に大幅な遅れや運転取り止めが発生しているということです。 消防によりますと、この事故により成人男性1人を救急搬