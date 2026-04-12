シンガーソングライターの藤井風(28)が、11日(日本時間12日)、米カリフォルニアで開催された世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演した。藤井が同フェスに出演するのは、今年が初めて。主要ステージの一つ「モハーヴェ・ステージ」に登場すると、「It’s Alright」からスタートし、一気に会場の空気をつかんだ。さらに、「Hello！Coachella」と声を張り、「Casket Girl」を披露。その後も英語でMC