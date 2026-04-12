ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は2日目を終えた。2日目5R、一つ外から伸びてきた新田雄を制して先攻めに出た山田康二（38＝佐賀）。「出足に寄せて行ったので、展開に合った調整ではなかった」ともくろみは外れたが、調整面には収穫があった。「2コーナーのターンなど、いいところはあったかな。伸びも凄く下がるとかではなかった。バランスを取りに行こうかな」。戦いを経て方向性も見え