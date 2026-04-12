4月12日（日）、阪神芝1600mを舞台に行われた桜花賞・G1。満開の桜と大勢の観客が見守る中、2026年のクラシックレースが幕を開けた。注目が集まったのは、同じ勝負服の2頭スターアニスとドリームコア。中団で脚を溜める両馬。最後の直線で弾けたのはスターアニスの方だった。前が開くと徐々に加速し、最後は2着に2馬身半差をつける完勝。レース歴代2位の1分31秒5というタイムで駆け抜け、阪神JFに続くG1連勝を飾った。これで、阪神