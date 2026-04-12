◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節磐田１―１（ＰＫ４―１）長野（１２日・長野Ｕスタジアム）Ｊ３長野パルセイロはホームでジュビロ磐田と対戦し、１―１からのＰＫ戦で敗れた。前半１６分、磐田のＦＷマテウスペイショット（３０）に先制点を決められたが、同３９分、前磐田所属のＦＷ藤川虎太朗（２７）が右足で同点弾。後半は攻勢に出て、シュート数では７対５と磐田を上回ったが、ＰＫ戦では磐田のＧＫ川島