“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）が12日、YouTubeチャンネルを更新。メルセデス・ベンツG450dを購入したことを報告した。「【新車購入】メルセデス・ベンツG450dを購入しました！」と題した動画を公開し、冒頭で「カジサック車購入しました」と新車購入を報告した。20年に購入した高級車レクサスLC500や車高の低いスーパーカーに乗っていた経緯を語りつつ、「ある時気づいたんです、俺、車高高