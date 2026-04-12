大阪・関西万博１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」が１２日、１９７０年万博会場の万博記念公園（大阪・吹田市）で開催され、２０２５年万博との“夢のコラボ”が実現した。会場ステージには、大阪府の吉村洋文知事が、９０年の大阪「国際花と緑の博覧会」のキャラクター「花ずきん」、０５年の愛知「愛・地球博」の「モリゾー」と「キッコロ」、２５年「大阪・関西万博」の「ミャクミャク