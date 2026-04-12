タレントの上沼恵美子（70）がが12日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。もたもたしていて腹が立つ場面について語った。番組では視聴者に向け、事前に「もたもたしていて腹が立つ人」をテーマにアンケート調査。50代女性から寄せられた「ATMで後ろに並んでいる人がいるにもかかわらず、自分の用が済んだのに財布をしまったり通帳を眺めたりしている人」という声が紹介されると、上沼は「あ