東京の街を精巧に再現したジオラマ展が行われ、そこには変わりゆく街の魅力が詰まっていました。東京・渋谷駅前のスクランブル交差点のジオラマの映像を見ると、大きさは150分の1ですが、細かく再現された街並みは、今にも動きだしそうです。今週開かれた「東京ジオラマ展2026」では、東京を中心にした日本の風景を100点以上ジオラマで再現。会場を訪れた人たちは、小さくなった街をのぞき込んで、その細かさやクオリティーの高さ