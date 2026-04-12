痛い逆転負けとなった。広島は１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）に６―５で敗れ、３連敗となった。試合前までリーグ最低の３１得点だった赤ヘル打線だったが、この日は２回に今季初めて４番に座った助っ人・モンテロの安打を口火に坂倉の先制犠飛、４回には敵失から４安打を集め、ＤｅＮＡ先発・石田から５回までに４得点と一定の機能は見せていた。だが、今季初勝利を目指す先発・床田が４回に長打３本で２点を返されると、連敗脱