メ～テレ（名古屋テレビ） 7年後の式年遷宮に向けて三重県の伊勢神宮に御用材を運び入れる御木曳が始まりました。 伊勢神宮では20年に1度、社殿などを新しく造り替え御神体を移す式年遷宮が行われます。 7年後の遷宮に向けて12日は社殿の建て替えに使う木を伊勢神宮に運び入れる「御木曳行事」の幕開けとなる「御木曳初式」が内宮で営まれました。 内宮前の五十鈴川では約1キロさかのぼる「川曳」が行われ、揃