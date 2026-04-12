海を見ながらライブにおいしいグルメ。愛知県常滑市のりんくうビーチで12日、「りんくうマルシェ」が開かれました。会場にはキッチンカーなどおよそ70店が出店し、地元・知多半島でとれた梅を練りこんだギョウザや、サボテンなどで寄せ植えを作るブースもあり、子供たちが楽しみながら挑戦していました。