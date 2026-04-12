竜門石窟で新たに見つかった唐代の石刻「金剛経」（部分）。（洛陽＝新華社配信）【新華社鄭州4月12日】中国河南省洛陽市の竜門石窟研究院は、同石窟六座塔区域でこのほど実施した保護・補強作業で唐代の石刻「金剛経」を新たに発見したと明らかにした。竜門石窟の唐代の石刻史料はさらに充実した。同研究院石窟保護研究・遺産モニタリングセンターの副主任、馬朝竜（ば・ちょうりゅう）研究館員によると、金剛経は5世紀初めに