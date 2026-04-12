大相撲の春巡業が１２日、群馬県高崎市で行われた。朝稽古では、大関に復帰した霧島が十両若ノ勝を相手に実戦さながらの稽古を繰り広げ、会場を沸かせた。稽古の終盤、土俵に上がった霧島は若ノ勝に対し、突き押し、左四つからの寄り、鋭い足技など多彩な攻めを披露して圧倒。前日に相撲を取る稽古を再開したばかりで「筋肉痛。体が痛い」と言いながら、「思い切り来る人と稽古するといい稽古になる」と充実感を漂わせた。一方