まるで北欧ブランドのテキスタイルか、冬の庭に咲く椿か―。10歳の女の子がバレンタインに向けて手作りした「真っ赤すぎるクッキー」が、Threadsで反響を呼んでいます。食紅を入れすぎてしまい、想像以上に赤い花びらとなった花形クッキーに、「マリメッコみたいでおしゃれ！」「センスを感じる」と、失敗を芸術へと変える絶賛のコメントが相次ぎました。【写真】料理やお菓子作りをたまにするという10歳の娘さん投稿したのは、女