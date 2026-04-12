ミュージシャンの三宅洋平さん（47）がインスタグラムを更新。2016年に"選挙フェス"で注目を集めた三宅さんが白髪、白ヒゲ交じりになった近影が話題となっている。【写真】白髪、白ヒゲをたくわえた三宅洋平さん国内外で音楽活動をしている三宅さんは「インドツアー中に岡山帰省していた両親が色々と手筈を整えてくれていたお陰もあって、なんとか滞りなく入学式を迎えることができました」と息子の小学校の入学式に出席したことを