韓国発の人気キャラクター、Esther Bunny（エスターバニー）を題材にした「Esther Bunnyポーチアソート」が、4月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】奮闘するエスターバニーの姿がかわいい〜！全5種のポーチ詳細■持ち歩きたくなるアイテム今回登場するのは、ポップでガーリーな世界観が人気のエスターバニーの魅力を詰め込んだ、全5種のポーチアソート。ラインナップには、裏面がメッシュ