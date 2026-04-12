福岡県警久留米署は11日、久留米市東合川町付近の路上で10日午後5時30分ごろ、遊んでいた小学生女児に高校生風の男女が「お菓子をあげるから家においで」「あなたのお母さんが大変なことになっているのでタクシーで連れて行ってあげる」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男女共に10代後半、男は身長160くらいで青色系ブレザー、ズボン、女は身長150くらいでスカート着用。