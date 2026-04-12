来年の高校受験に向けて、中学3年生と保護者を対象に入試のしくみや対策を説明する講演会が12日、名古屋で開かれました。学習塾の野田塾が開いた講演会には、中学3年生と保護者らおよそ800人が参加しました。2026年度から高校の実質無償化が始まり、愛知県では私立高校の人気が高まっているということで、講演では「定期テストに注力してまずは内申点を上げることが重要」とアドバイスを送りました。また「最後まで伸びる