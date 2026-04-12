4月12日午後、新潟県弥彦村で自動運転バスが歩行者2人をはねる事故がありました。警察によりますと、バスのオペレーターは「衝突時は手動運転に切り替えていた」と話しているということです。 12日午後2時過ぎ、新潟県弥彦村の観光施設おもてなし広場で「人が車の下敷きになっている」と消防に通報がありました。 事故を起こしたのは村が運行する自動運転バス「ミコぴょん号」で、近くを歩いていた40代男性と30代女