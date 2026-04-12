新潟市で、災害時に消防団の活動を補助する「大規模災害団員」の辞令交付式が行われました。 【辞令交付】 「新潟市消防団機能別団員に任命する」 12日、新潟市消防局で辞令が交付されたのは、大規模な災害が発生した際に活動する「大規模災害団員」です。 少子高齢化に伴い年々消防団員の数が減る中、人員不足を補おうと新たに創設されたもので、消防団員として10年以上の経験がある70歳未満の人が任用されます。 団員は定期