◇プロボクシング「コスメフェリーチェ＆エムラビpresentsYouwillbetheChampion28」（2026年4月12日大阪・住吉区民センター）この強さは本物だ。セミファイナルのバンタム級8回戦。終始、試合をリードした中山慧太（23＝六島）が5回、仕上げに入る。1分過ぎに左フックで1回目のダウンを奪う。戦意を喪失したジェルウィン・アシロ（フィリピン）に、もう反撃する力は残っていない。フィニッシュは強烈な右。1分57