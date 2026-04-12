お笑いタレント・東ＭＡＸこと東貴博が１１日、「最高の夜！」と題してブログを更新。爆笑問題・田中裕二の自宅に招かれ、家族連れで訪問し、おいしい食事をご馳走になったことを明かした。「先日爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ古坂大魔王Ｘ-ＧＵＮ西尾とご飯楽しかったわぁ」と感動を伝えた。「全然気を使わないのよねむしろ田中さんが使うみんな家族を連れ立って」と広々としたリビングでワインを飲んだ