■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）休憩時間に第1子妊娠とRIZINスーパーアトム級のベルト返上を発表した伊澤星花（28）が、プレスルームでメディアのインタビューに応じた。【インタビュー動画】第1子妊娠の伊澤星花「次期王者候補は…」伊澤は幼少期からレスリングや柔道で実績をあげ、東京学芸大学大学院に進学した2020年からMMAデビュー。プロ3戦目でDEEPのベルトを獲得し、2