ヤクルト２―０巨人（セ・リーグ＝１２日）――ヤクルトが接戦を制した。三回に内野ゴロの間に先制し、五回に岩田の内野安打で加点。７回無失点の高梨から継投で零封した。巨人は２安打と打線が振るわず。◇ＤｅＮＡ６―５広島（セ・リーグ＝１２日）――ＤｅＮＡが今季初の２連勝。２点を追う七回、新人宮下のプロ初アーチ、勝又の適時二塁打、代打度会の２ランで４点を挙げて逆転した。広島は３戦連続逆転負け。◇阪神３―