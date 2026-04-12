３回戦で先発した横浜・中嶋＝横須賀（立石祐志写す）高校野球の春季神奈川県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は１２日、２球場で３回戦３試合が行われ、夏の神奈川大会でシード権が与えられる１６強が出そろった。３月の選抜大会に出場した横浜は１０−０で生田に六回コールド勝ち。橘は１０−２の七回コールドで川崎北を下した。横浜清陵は６−５で山手学院に競り勝ち、３年連続でシード権を獲得した。１８