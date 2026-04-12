女性ヘビーメタルバンド「NEMOPHILA」が11日、東京・恵比寿リキッドルームで、ハードロックバンド初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」を引っさげたNEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」東京公演を行った。同ツアー全国8都市で開催。東京公演はその7本目となり、セミファイナルライブとなった。SEが流れると、むらたたむ（ドラム）、ハラグチサン（ベース）、葉月（ギター）、mayu（ボーカル）の順でステー